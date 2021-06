Attualità Avellino In Evidenza Primo Piano 6mila like in 15 giorni, cresce senza sosta la pagina facebook Pro Fuksas. Il sindaco: “I cittadini di Avellino meritano il meglio” 3 Giugno 2021

Alfredo Picariello – Quasi 6mila like, in meno di 15 giorni. Cresce, la pagina facebook creata nel capoluogo irpino da qualche cittadino, oppure un gruppo di social media manager esperti, che vuole Fuksas ad Avellino. Il fatto è noto. Oltre un mese fa, l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “Per la Dogana abbiamo pensato ad un archistar di fama mondiale, Massimiliano Fuksas”. E’ subito diventato il restauro della discordia. A dire il vero, la maggior parte della città ha plaudito l’amministrazione comunale. Ma l’Ordine degli Architetti, in primis, si è opposto alla decisione di Festa, rilevando un vizio procedurale nell’affidamento diretto all’archistar.

La questione è esplosa e Fuksas, in una lettera inviata a Festa, ha annunciato la propria decisione di voler rinunciare all’incarico. Le polemiche degli architetti e di qualcun altro, in poche ore, sono state letteralmente “sommerse” dalla pioggia di like alla pagina pro-Fuksas.

Un successo inaspettato forse anche dallo stesso sindaco. “E’ la migliore risposta che la città potesse dare. I cittadini di Avellino meritano davvero il meglio, sono encomiabili. Un grande attestato di stima verso l’archistar che, ora, speriamo di convincere a fare marcia indietro e ad interessarsi della Dogana dei Grani che diventerà, sono sicuro, il fiore all’occhiello di tutto il Mezzogiorno grazie a Fuksas”, commenta Festa.

https://www.facebook.com/Vogliamo-Fuksas-ad-Avellino-101908752102506