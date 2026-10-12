610mila euro per il Natale avellinese, Cipriano: “Avellino è pronta a brillare”

Avellino si prepara a vivere un inverno all’insegna degli eventi e della cultura. La Regione Campania ha infatti finanziato con 610.000 euro il programma degli eventi natalizi della città. Un risultato frutto di una proficua collaborazione istituzionale, che conferma l’importanza di una programmazione attenta e della capacità di intercettare risorse fondamentali per la valorizzazione del territorio. A dare l’annuncio è l’assessore alla Cultura, agli Eventi e al Turismo del Comune di Avellino, Luca Cipriano, che ha sottolineato come questo finanziamento rappresenti un tassello cruciale per il rilancio del capoluogo irpino. “La Regione ha riconosciuto la bontà della nostra proposta per il Natale”, ha dichiarato Cipriano, “sostenendo un progetto ambizioso che punta a riportare Avellino al centro della scena dei grandi eventi del prossimo inverno. Grazie al presidente Roberto Fico e all’assessore al Turismo Vincenzo Maraio per aver creduto insieme a noi che cultura, spettacolo e turismo sono tra le chiavi migliori per rilanciare un territorio. Dopo l’estate ci aspetta un grande Natale!”.

L’assessore ha poi dettagliato il lavoro svolto nelle ultime settimane, subito dopo la conclusione della rassegna estiva, per mettere in campo idee, progetti e nuove suggestioni. “Ci siamo. Sarà un Natale luminoso”, ha proseguito Cipriano. “Sono felice di condividere una bella notizia: il Comune di Avellino ha ottenuto un finanziamento di 610mila euro per il programma degli eventi del prossimo Natale. Ci abbiamo lavorato intensamente, mettendo in campo idee e progetti per far risplendere Avellino e regalare alla città un Natale speciale”. La Giunta Regionale ha approvato il progetto destinando alla città una somma importante, che consentirà di realizzare un programma all’altezza delle aspettative degli avellinesi. “Ringrazio il presidente Roberto Fico e l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio per l’attenzione e il sostegno”, ha concluso l’assessore Cipriano. “Continuiamo a lavorare insieme per valorizzare Avellino e restituire al capoluogo il ruolo e la centralità che merita. Il Natale si avvicina. E Avellino è pronta a brillare”.