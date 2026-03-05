BigMama atterra a Bergamo dopo il blocco negli Emirati: “Siamo a casa”

BigMama, nome d’arte della cantante irpina Marianna Mammone è finalmente rientrata in Italia, dopo giorni di forte apprensione e paura, seguiti alla sua permanenza forzata a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo
L’artista, che aveva lanciato appelli accorati sui social, è atterrata a Bergamo, presso l’Aeroporto di Orio al Serio, con uno dei voli speciali organizzati per riportare a casa i connazionali bloccati negli Emirati Arabi Uniti.
A confermarlo, una foto pubblicata sul suo account Instagram, accompagnata da una semplice e rassicurante didascalia: “Siamo a casa”.