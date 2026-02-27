Cibi scaduti e irregolarità igieniche, scatta la chiusura di un negozio nel capoluogo

Quintali di alimenti privi di tracciabilità o scaduti in un esercizio di vendita di cibi e prodotti

tipici della cultura extraeuropea. È quanto è emerso durante un controllo ufficiale eseguito,

su segnalazione della questura, dal personale del Dipartimento della Prevenzione dell’Asl in un market di prodotti alimentari etnici di Avellino. Tecnici e veterinari del Dipartimento hanno riscontrato violazioni della normativa vigente sulla sicurezza alimentare per cui l’esercizio commerciale è stato chiuso e tutta la merce sequestrata sarà destinata alla termodistruzione.

I controlli ufficiali rientrano nelle attività di sorveglianza sanitaria che il personale del

Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino effettua quotidianamente su tutto il territorio

provinciale affinché i prodotti alimentari siano conformi alle normative vigenti garantendo la

sicurezza degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, a tutela della salute dei cittadini.

