San Martino Valle Caudina al fianco del Teatro Sannazaro

Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà arriva dal Comune di San Martino Valle Caudina nei confronti del Teatro Sannazaro, colpito dalla recente tragedia che ha scosso il mondo della cultura. Come fa sapere il sindaco Pasquale Pisano, il Comune della Valle Caudina ha ricevuto una gradita nota dalla Direzione Artistica del Teatro Sannazaro per presentare una commedia nel proprio spazio scenico, che è un vero e proprio teatro all’aperto.

San Martino, negli anni passati, ha inserito numerosi spettacoli nel cartellone estivo della Pro Loco guidata, all’epoca, dal giornalista televisivo Gianni Raviele. Questi rapporti, hanno contribuito a creare un legame profondo con la signora Conte alla cui memoria fu dedicato proprio lo spazio scenico che ha visto la compagnia del Teatro Sannazaro esibirsi in rappresentazioni indimenticabili. Si creò così un legame profondo, fatto di stima e di affetto.

Nel manifestare la vicinanza solidale per la tragedia che ha colpito il teatro, l’Amministrazione comunale invita la Compagnia del Sannazaro e i suoi amministratori, Lara Sansone e Salvatore Vanorio, per uno spettacolo nell’agosto 2026 il cui ricavato andrà, come contributo del Comune irpino, alla ricostruzione del Sannazaro.