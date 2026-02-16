Ospedale di Comunità a Montella, i sopralluoghi smentiscono l’esposto: nessuna irregolarità

In un comunicato ufficiale, l’Amministrazione Comunale di Montella ha reso noto che, nella mattinata odierna, si sono tenuti i sopralluoghi ad opera della Soprintendenza competente per il territorio, nell’edificio atto a divenire “Ospedale di Comunità” in via San Francesco.

I suddetti sopralluoghi, avviati dopo l’esposto firmato dai consiglieri di minoranza di Montella, non hanno rilevato alcuna irregolarità da parte del Comune né degli enti coinvolti nell’iter autorizzativo. L’intero procedimento, svolto nei mesi scorsi in Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990, risulta dunque pienamente conforme.

Un elemento spesso ignorato nel dibattito pubblico – viene puntualizzato nel comunicato – è che la Soprintendenza BB.AA.AA. di Salerno e Avellino aveva già espresso due pareri favorevoli, entrambi acquisiti agli atti: parere favorevole con prescrizioni, Prot. 50061 del 31/10/2024; parere favorevole della Soprintendenza Speciale PNRR, Prot. 51812 del 12/11/2024, rilasciato ai sensi del D.lgs. 42/2024

L’esposto dei consiglieri di minoranza — inviato anche al Ministero dell’Interno (FEC), alla Prefettura e alla Procura di Avellino — viene interpretato dall’Amministrazione come un tentativo di ostacolare l’opera e di provocarne il definanziamento.

Dall’Amministrazione Comunale, tuttavia, arriva una posizione netta: il progetto dell’Ospedale di Comunità non si ferma. L’Amministrazione ribadisce la volontà di portare avanti un intervento ritenuto strategico per Montella, per l’Alta Irpinia e per la Valle del Calore, sia sul piano sanitario che sociale.