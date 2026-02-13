Inclusione, la Provincia fa un passo avanti: istituito il Garante dei diritti delle persone con disabilità

Il Consiglio Provinciale di Avellino ha dato il via libera, con voto unanime, all’istituzione – su proposta del consigliere Franco Di Cecilia – del Garante provinciale dei diritti delle persone con disabilità e del regolamento che ne disciplinerà le funzioni.

Il Garante rappresenterà un punto di riferimento per cittadini e famiglie, favorendo il dialogo con le istituzioni e promuovendo politiche di inclusione. L’iniziativa intende stimolare i Comuni irpini ad adottare strumenti analoghi e a collaborare con l’ente provinciale per rafforzare la tutela dei diritti delle persone disabili, considerata un indicatore fondamentale della qualità democratica di una comunità.

Soddisfatto Di Cecilia, che ha espresso gratitudine al presidente Rizieri Buonopane e a tutti i consiglieri per il sostegno ricevuto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al consigliere comunale di Sperone, Pasquale Muccio, definito dal proponente un collaboratore prezioso che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del progetto.