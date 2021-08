Attualità 6 controlli da fare all’auto prima di partire per viaggiare in sicurezza 9 Agosto 2021

Viaggiare in sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità per qualsiasi automobilista, ma è soprattutto nel periodo estivo, prima di partire per le vacanze, che dovremmo preoccuparci di effettuare un check up piuttosto completo. Ancora oggi infatti gli incidenti sulle autostrade sono all’ordine del giorno e in molti casi sono dovuti a guasti che si potevano benissimo riparare preventivamente. Non vale la pena mettere a rischio la propria vita e quella di altre persone, anche perché è sufficiente rivolgersi ad un centro specializzato come Euromaster e richiedere di effettuare almeno le verifiche più importanti.

Vediamo quali sono i controlli che andrebbero sempre effettuati sull’auto prima di partire per un viaggio, in modo da non andare incontro a rischi inutili.

#1 Pastiglie dei freni

Il sistema frenante dell’auto è fondamentale perché se non funziona al meglio si rischiano incidenti anche molto seri, soprattutto quando si viaggia in autostrada ad elevate velocità. Conviene dunque far controllare sempre i freni prima di partire per le vacanze, anche perché questi sono componenti che vanno inevitabilmente incontro ad usura con il passare del tempo e dunque non si può mai escludere che vi siano parti da sostituire. Potrebbe essere necessario ad esempio effettuare il cambio pastiglie freni o sostituire il liquido dell’impianto: non si tratta di eventualità tanto rare, anzi.

#2 Pressione degli pneumatici

Anche le ruote sono fondamentali per viaggiare in sicurezza, dunque prima di partire è sempre raccomandato effettuare un controllo specialmente sulla loro pressione. È bene precisare che in estate, quando le temperature sono elevate e si ha il veicolo a pieno carico, la pressione dovrebbe essere leggermente superiore a quella standard. Meglio dunque rivolgersi ad un centro specializzato anche per questo aspetto, in modo da essere sicuri che sia tutto a posto.

#3 Olio e liquido di raffreddamento del motore

Il livello dell’olio motore naturalmente deve sempre essere controllato, ma anche il liquido di raffreddamento perché ha una grandissima importanza specialmente in estate. La sua funzione infatti non è solo quella di lubrificare le varie parti di questo componente ma anche e soprattutto quella di prevenire il surriscaldamento. Meglio dunque non sottovalutare questo aspetto e sostituire il liquido in modo da non rischiare problemi durante il viaggio.

#4 Batteria dell’auto

Anche la batteria dovrebbe essere sempre controllata prima di partire per le vacanze, in quanto specialmente nel periodo estivo con il caldo rischia non solo di scaricarsi più rapidamente ma anche e soprattutto di danneggiarsi.

#5 Fari, luci di posizione e illuminazione

Un altro aspetto che conviene sempre controllare prima di partire per un lungo viaggio a bordo della propria auto sono i sistemi di illuminazione. Fari, luci di posizione, fendinebbia e via dicendo devono naturalmente essere perfettamente funzionanti, anche perché in caso contrario si rischiano sanzioni. Si tratta comunque della propria sicurezza prima di tutto, perché un faro rotto potrebbe compromettere la visibilità specialmente la notte e risultare molto pericoloso per sé e per gli altri automobilisti.

#6 Tergicristallo

Infine, non dimenticate mai di controllare che le spazzole del tergicristallo non siano troppo consumate: è un dettaglio importante che spesso si tende a sottovalutare.