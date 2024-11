Avellino, Nargi: “Un albero che cresce è sempre un simbolo di rinascita e di nuova vita”

Questa mattina, nella bellissima Villa comunale, è stato messo a dimora un grande platano “Vallis Clausa”, resistente al cancro colorato che aveva colpito la pianta monumentale che sorgeva nella stessa area.

Si tratta di un albero di circa tre tonnellate, acquistato in vista della prossima Festa dell’albero, dall’unico rivenditore presente in Italia, a Pisa, per questo particolare tipo di platani.