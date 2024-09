Cerreto Sannita: controlli sulla sicurezza nei cantieri, una persona denunciata

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri

della Stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella

giornata di ieri, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore edile per

violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione dell’esecuzione

dei lavori presso un’abitazione privata nel centro del paese.

I Carabinieri, al termine dell’ispezione hanno riscontrato diverse irregolarità per: mancata

visita medica d’idoneità alla mansione, mancata redazione del piano operativo di sicurezza e per

non aver coordinato gli interventi concernenti le misure generali di tutela.

Per le predette violazioni all’imprenditore sono state comminate ammende per € 11.791,05.

L’attività di vigilanza e controllo dei Carabinieri prosegue ininterrotta anche nel settore

dell’edilizia pubblica e privata con lo scopo di garantire le necessarie misure di sicurezza

per coloro che prestano attività lavorativa a rischio.

La persona coinvolta è da ritenersi sottoposta alle indagini e pertanto presunta innocente

fino a sentenza definitiva.