No alla caccia, la senatrice Angrisani alla raccolta firme di “In ricordo di Lacuna”. La rappresentativa di l’Alternativa c’è sarà presente domenica 15 maggio ad Avellino all’iniziativa organizzata dall’associazione animalista, impegnata in questo periodo a sostenere la raccolta firme riguardante le due Proposte di Legge di Iniziativa Popolare tendente a proporre al Parlamento Italiano di vietare l’attività venatoria e il trasporto delle vetture a trazione animale in tutto il territorio Nazionale depositate in Cassazione da CA.DA.PA. (Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente, ex Comitato si aboliamo la caccia).

Il banchetto sarà allestito, grazie all’aiuto dei volontari, presso Corso Vittorio Emanuele altezza ingresso villa comunale, dalle ore 16.30.

Per poter firmare bisognerà essere maggiorenni e portare con se un valido documento di riconoscimento (come passaporto, carta di identità o patente) in corso di validità. I partecipanti volendo possono anche portare con se una penna con inchiostro nero.

“Inoltre, durante la raccolta firme, essendo in concomitanza della Festa della Mamma, l’associazione omaggerà di un piccolo regalo tutte le mamme che si fermeranno a firmare (fino ad esaurimento pezzi) con volantini i quali ribadiranno ancora una volta che la mamma è sempre la mamma, umana ed animale e che l’amore materno è uguale per tutte. Ad accompagnare l’iniziativa la musica blues del gruppo I Black Cotton Street Blues i quali si esibiranno in duo dal vivo”.