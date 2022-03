Pics, pioggia di fondi per Avellino: la città si rifà il look. Il sindaco: “Inizia una nuova era”

Pics, pioggia di fondi per Avellino: la città si rifà il look con una serie di interventi importanti. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal sindaco Gianluca Festa con un post sui social, nel quale vengono dettagliati, con cifre, tutti gli interventi che da qui a breve saranno realizzati. Interventi già deliberati mesi fa dall’amministrazione comunale e formalizzati nel corso di una riunione con la Regione Campania che si è tenuta mercoledì, ieri l’altro.

Ovviamente molto soddisfatto il primo cittadino che, insieme a tutta la giunta e agli uffici competenti, si è speso molto per ottenere questi fondi, frutto anche del lavoro delle precendenti amministrazioni.

Dunque, è prevista la riqualificazione dell’asse storico che va da Largo Santo Spirito a via Francesco Tedesco (altezza incrocio per Atripalda): in arrivo 1 milione e 200mila euro. In programma, poi, la riqualificazione dell’asse viario e delle fioriere di viale Italia: 1 milione di euro.

Per la riqualificazione e valorizzazione del castello longobardo (rivivrà finalmente nella sua interezza piazza Castello), 800mila euro; per la riqualificazione e valorizzazione di palazzo De Peruta, 950mila euro. Infine, si punta anche a finanziare nuove attività commerciali nel centro storico: previsti 300mila euro.