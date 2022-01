“Formidabile motore di inclusione”. Il Ministro Stefani loda “Avellino oltre lo sport”, la manifestazione ideata ed organizzata dal Mid (Giovanni Esposito), dal Coni provinciale (Giuseppe Saviano) e da Euthalia (Donatella Buglione). L’iniziativa è alla quarta edizione e quest’anno si è tenuta nella tensostruttura del campo Coni di via Tagliamento, con il patrocinio dei Comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano, riscuotendo un grande successo anche grazie al supporto della “Franco Zungri”.

In una lettera inviata al coordinatore campano del Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha scritto: “Volevo complimentarmi per il lavoro svolto fino ad oggi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché per l’interessantissima iniziativa Avellino oltre lo sport”.

“Come ho ripetuto in precedenti occasioni – prosegue il Ministro Stefani – lo sport è un formidabile motore di inclusione e partecipazione e, iniziative come queste, vanno supportate e le best practices, replicate”.

“Avellino oltre lo sport”, dunque, si conferma un fiore all’occhiello per l’Irpinia. La lettera del ministro è stata accolta con grande piacere dagli organizzatori dell’evento, i quali si dicono pronti a fare sempre meglio per favorire l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità.