Covid, ieri al “Frangipane”: muore 60enne, donna positiva partorisce

Covid, terzo decesso in poche ore in Irpinia. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, infatti, ieri è morta una 60enne di Sturno ricoverata in Area Covid, già affetta da gravi patologie. Sempre ieri, però, una donna positiva, ha partorito presso un’area dedicata del reparto di Ginecologia e Ostetricia dello stesso ospedale, dando alla luce un bambino. Quest’ultimo e la mamma stanno bene.

Presso l’area Covid del plesso ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti, di cui: 12 in degenza ordinaria; 1 in sub intensiva; 1 in Terapia Intensiva.