50 milioni per il Moscati e 10 per il Landolfi, De Luca: "Lavoriamo per una sanità d'eccellenza per il post Covid" 14 Maggio 2021

“Saranno investiti 50 milioni per migliorare il Moscati di Avellino, 10 per migliorare tecnologie e sale operatorie anche per il Landolfi di Solofra. In Italia e in Campania ci sono settori della sanità all’avanguardia che fanno invidia al mondo”.

E’ quanto affermato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nella ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

“Stiamo lavorando a preparare una sanità d’eccellenza per il dopo Covid” ha spiegato il presidente della Giunta Regionale, che ha poi aggiunto: “Sulla sanità siamo usciti dal commissariamento ma per tre anni siamo attenzionati, fino al 2022, saremo sotto osservazione per realizzare il Piano di rientro. Faremo di tutto per non tornare a essere Regione commissariata”.