5 idee regalo per una coppia di amici che va a convivere

Quando una coppia decide di compiere il grande passo e andare a convivere, sarebbe buona cosa fare un regalo. Al giorno d’oggi infatti sono sempre di più i giovani che scelgono di non sposarsi o comunque di aspettare ma di andare a vivere nella stessa casa e si tratta comunque di un passo importante, che merita di essere valorizzato e perché no, anche festeggiato. Cosa possiamo regalare però in queste circostanze? Sicuramente vale la pena orientarsi su oggetti che si possano rivelare utili nella nuova abitazione. Vediamo insieme i più gettonati ed apprezzati del momento.

#1 Biancheria da letto

Parure di lenzuola, copripiumini, trapunte eleganti: possono sembrare regali scontati e poco originali, eppure rimangono tra i preferiti da coloro che scelgono di andare a convivere. La biancheria da letto è infatti sempre utilissima: fondamentale a dire il vero, dunque di certo ricevere un dono del genere fa piacere. Naturalmente, se si tratta di un regalo è importante scegliere un prodotto che sia di buona qualità e che permetta di fare bella figura. Un marchio che permette di andare sul sicuro da questo punto di vista è sicuramente Ferò: una garanzia per quanto riguarda la biancheria per la casa di pregio ed i prezzi sono anche accessibili.

#2 Batteria di pentole

Un altro regalo decisamente classico è la batteria di pentole: nulla di particolarmente originale ma di certo un qualcosa di utile per chi si trasferisce in una nuova casa. Gli accessori di base per la cucina sono infatti indispensabili ed hanno anche un costo non indifferente, quindi come dono è senza dubbio molto apprezzato. Attenzione solo ad alcuni dettagli, come ad esempio la compatibilità con i fornelli ad induzione, che al giorno d’oggi sono sempre più diffusi negli appartamenti di nuova costruzione.

#3 Friggitrice ad aria

Tra i piccoli elettrodomestici di ultima generazione che possono rivelarsi decisamente utili e che di certo non sono banali troviamo la friggitrice ad aria. Questo apparecchio non occupa troppo spazio in cucina e permette di preparare moltissimi piatti salutari senza l’utilizzo di grassi. Si tratta sicuramente di un’idea regalo che vale la pena prendere in considerazione, per stupire e puntare nel contempo sull’utilità.

#4 Set di asciugamani

Un altro regalo che di certo si rivela utilissimo per chi si trasferisce in una casa nuova e va a convivere è il set di asciugamani. Anche in questo caso però conviene puntare sulla qualità e scegliere dunque un marchio famoso come Ferò, che come abbiamo già detto rappresenta una vera e propria garanzia.

#5 Set di bicchieri

Un’ultima idea regalo che potrebbe rivelarsi perfetta per una coppia che va a convivere è il set di bicchieri. Capita sempre di romperne qualcuno d’altronde e avere un servizio completo di qualità da sfoggiare magari in occasioni speciali come le cene con parenti ed amici è sicuramente utile. Le opzioni sono varie da questo punto di vista, adatte a tutti i budget: si può optare per il classico set di bicchieri oppure per dei calici pregiati.