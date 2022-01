450 milioni per strade, ponti e viadotti. Maraia: “I comuni irpini hanno tempo fino al 15 febbraio”

“I contributi ai Comuni relativi al 2022 per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono finalmente disponibili, grazie all’apposito decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato oggi sul sito ufficiale del Viminale”.

Lo afferma in una nota il deputato Generoso Maraia, capogruppo M5S in commissione Ambiente.

“I comuni irpini hanno tempo fino alle 23:59 del 15 febbraio 2022 per inviare le richieste di contributo tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento. Lo stanziamento è di 450 milioni di euro che i Comuni potranno usufruire per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, contro il rischio idrogeologico e per l’efficientamento energetico degli edifici. Il lavoro di squadra del MoVimento 5 Stelle produce un altro risultato concreto a beneficio dei territori e delle comunità” conclude.