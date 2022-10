381 positivi ed un decesso ad Ariano Irpino. Covid, l’aggiornamento di oggi sulla scorta dei dati forniti dall’azienda sanitaria locale. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 1.708. Il contagio si manifesta di nuovo nel capoluogo irpino. La città, infatti, ieri non risultava nel bollettino diramato dall’Asl. Questo significa che in una sola giornata, i positivi ad Avellino sono schizzati, perché se ne registrano 78. Numeri abbastanza alti anche ad Ariano Irpino, con 17 persone contagiate, ed Atripalda, con 12.

Come detto, all’ospedale Frangipane della città del Tricollle, c’è stata un’altra vittima. Nella mattinata di ieri è deceduta una paziente di 88 anni, residente in un comune della provincia di Avellino, ricoverata in Area Covid.

Ecco l’andamento dei positivi nei comuni irpini

Aiello del Sabato 3

Altavilla Irpina 1

Andretta 4

Aquilonia 1

Ariano Irpino 17

Atripalda 12

Avella 2

Avellino 78

Baiano 2

Bisaccia 1

Bonito 1

Cairano 1

Calabritto 9

Calitri 1

Candida 2

Capriglia Irpina 4

Carife 3

Cassano Irpino 1

Castelfranci 2

Castelvetere sul C. 4

Cervinara 10

Cesinali 2

Contrada 4

Conza della Campania 1

Domicella 1

Fontanarosa 2

Forino 4

Frigento 8

Gesualdo 4

Greci 2

Grottaminarda 6

Grottolella 2

Lacedonia 1

Lauro 3

Lioni 9

Manocalzati 4

Melito Irpino 4

Mercogliano 10

Mirabella Eclano 9

Montaguto 1

Montecalvo I. 3

Montefalcione 10

Monteforte Irpino 11

Montefredane 3

Montefusco 1

Montella 1

Montemarano 1

Montemiletto 2

Montoro 12

Morra De Sanctis 5

Mugnano del Cardinale 4

Nusco 1

Ospedaletto d’Alpinolo 2

Paternopoli 4

Petruro Irpino 3

Pietradefusi 4

Prata P.U. 5

Pratola Serra 3

Quadrelle 1

Roccabascerana 2

Rotondi 2

San Mango sul Calore 1

San Martino V.C. 2

San Michele di Serino 1

San Potito Ultra 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di S. 1

Sant’Andrea di Conza 3

Santo Stefano del S. 2

Savignano Irpino 4

Scampitella 2

Serino 4

Sirignano 3

Solofra 6

Sperone 1

Sturno 2

Taurasi 1

Torella dei Lombardi 5

Trevico 1

Tufo 1

Vallata 3

Venticano 5

Villamaina 2

Villanova del Battista 3

Zungoli 8