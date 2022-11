380 studenti delle scuole medie superiori irpine contro la violenza sulle donne

380 studenti delle scuole medie superiori di Avellino e provincia in prima linea contro la violenza sulle donne. Saranno ospiti, venerdì 25 novembre alle 9.30 presso il Cine Teatro Partenio, della Casa di Accoglienza per Donne maltrattate “Antonella Russo” e del centro antiviolenza “Demetra è Donna” per riflettere insieme sul tema della violenza di genere.

Per l’occasione ci sarà l’intervento della dott.ssa Anna Montuori operatrice CADMA, mentre l’attrice Ramona Barbieri reciterà due brani scritti da due giovanissime seguite dal centro antiviolenza. Ci sarà poi la visione del film “Femminile Singolare, un film, sette storie”, nato da un’idea di Artex Film.

L’iniziativa rientra tra le azioni di prevenzione e disseminazione del progetto REAMA Roloaded cofinanziato dall’Unione Europea con i fondi CERV-2021-DAPHNE.

All’intervento progettuale hanno aderito 9 Centri Antiviolenza dislocati in 8 regioni del Centro-Sud Italia, incluso il CAV Demetra è Donna.

Il progetto REAMA Reloaded nasce per rafforzare la rete anti-violenza REAMA di Fondazione Pangea, operativa sul territorio nazionale italiano e prevede diverse azioni per potenziare l’efficacia dei percorsi di uscita dalla violenza ma anche per la prevenzione, formazione, sensibilizzazione e raccolta dati.