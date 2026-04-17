25 aprile, il Comune celebrerà l’81° anniversario al Monumento ai Caduti

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La celebrazione dell’81° Anniversario della Festa della Liberazione si terrà – come di consueto – sabato 25 aprile alle 11:00 in Via Matteotti, dove si svolgerà la tradizionale deposizione della Corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, alla presenza del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino e delle Associazioni del territorio. Presenzierà la Commissaria Straordinaria del Comune, dott.ssa Giuliana Perrotta.