Cronaca 247° Anniversario della Guardia di Finanza: il bilancio di un anno di attività a Salerno 22 Giugno 2021

Nella mattinata di oggi, 22 giugno 2021, presso la Caserma “Giudice”, sede del Comando Provinciale, la Guardia di Finanza di Salerno ha celebrato il 247° Anniversario della Fondazione del Corpo.

Alla cerimonia, improntata alla massima sobrietà, nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID, hanno preso parte il Prefetto di Salerno, S.E. Dott. Francesco Russo e l’Arcivescovo Metropolita, S.E. Mons. Andrea Bellandi.

BILANCIO OPERATIVO 2020

Nel corso del 2020 e dei primi 5 mesi del 2021, sempre a seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia, l’azione di servizio della Guardia di Finanza è stata finalizzata soprattutto al contrasto degli illeciti più direttamente correlati alla situazione sanitaria ed al controllo del territorio, d’intesa con le Autorità di Pubblica Sicurezza.

Pertanto, l’attenzione è stata concentrata sui fenomeni di illegalità più gravi e insidiosi per il tessuto economico e sociale, in special modo sulle condotte suscettibili di recare pregiudizio alla corretta destinazione e impiego delle risorse pubbliche.

Nello stesso tempo, il Corpo non ha mancato di fornire il proprio contributo nei tradizionali comparti operativi di interesse ed al generale contrasto dei traffici illeciti di ogni natura.

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

La lotta all’evasione fiscale nella provincia di Salerno si è sostanziata nell’esecuzione di 258 interventi, tra verifiche e controlli fiscali a professionisti ed imprese, con il recupero a tassazione di una maggiore base imponibile di oltre 123 milioni di euro. 433 sono state le indagini delegate dalla magistratura, che hanno portato a denunciare 263 soggetti (di cui 6 in stato di arresto) per reati fiscali (principalmente riferibili all’utilizzo di fatture false e all’omessa presentazione delle dichiarazioni).

Le imposte evase sono state quantificate in circa 69 milioni di euro e sono stati individuati 32 evasori cd. “totali” – imprenditori e professionisti che hanno omesso di “dichiararsi” al Fisco, anche per più annualità di imposta -, i quali hanno evaso complessivamente quasi 4 milioni di I.V.A. Inoltre, sono stati verbalizzati 92 datori di lavoro, per l’impiego di 236 lavoratori “in nero” o comunque irregolari.

In tale contesto, assumono una valenza specifica i controlli eseguiti d’intesa con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, orientati a verificare le precauzioni adottate dagli imprenditori per garantire l’incolumità del proprio personale e, insieme, a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, specialmente il caporalato nel settore agricolo. Circa 381 sinora gli interventi ai quali hanno preso parte anche i Finanzieri di Salerno, il 30% dei quali concluso con l’accertamento di situazioni di irregolarità.

Sempre per i reati in materia di imposte dirette ed I.V.A., sono stati sequestrati beni per oltre 53 milioni di euro, mentre le proposte ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria raggiungono un valore complessivo di 90 milioni.

Sono 82 i casi di società “cartiere” o “fantasma” utilizzate per evadere l’I.V.A., anche facendo ricorso ad indebite compensazioni con crediti inesistenti.

Nella prospettiva di una più efficace lotta all’evasione fiscale, sono stati sottoscritti 2 protocolli d’intesa con l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria, nell’Agro nocerino-sarnese e nel Cilento, rafforzando il coordinamento investigativo e la sinergia tra gli Uffici attraverso la semplificazione dei reciproci flussi di comunicazione.

Le mancate emissioni di scontrini o ricevute fiscali hanno avuto un’incidenza di circa il 33% sul totale di quasi 600 controlli eseguiti.

Ammontano, invece, a 69 gli interventi nel settore delle accise, sviluppati per contrastare la filiera distributiva dei carburanti illecitamente introdotti nel territorio nazionale, mediante servizi di prevenzione nei porti, controlli lungo le maggiori rotabili e, nei casi più gravi, l’esecuzione di indagini volte a neutralizzare l’operatività delle organizzazioni criminali, anche a carattere transnazionale. Complessivamente, sono stati così sequestrati 141.712 chilogrammi di prodotti energetici irregolarmente detenuti.

In tale contesto si colloca l’operazione “Febbre dell’oro nero” del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria, che ha visto la disarticolazione di un’associazione criminale operante nel Vallo di Diano, dedita a sistematiche frodi nel commercio dei carburanti. In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono state eseguite 30 misure cautelari personali e disposti sequestri di beni fino ad un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro.

Parimenti intenso è l’impegno nel contrasto del contrabbando: nel 2020 sono stati eseguiti 38 interventi che hanno portato al sequestro di 157 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.

Nel settore del gioco illegale ed irregolare, sono stati eseguiti 102 controlli, riscontrando 110 violazioni, con la verbalizzazione di 204 soggetti, di cui 28 denunciati all’Autorità Giudiziaria, e sequestrati 99 apparecchi e congegni da intrattenimento, tra i quali i cd. totem, terminali che – in modo del tutto abusivo – consentono la partecipazione ad una vasta platea di giochi online (tra cui i classici black-jack e roulette).

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Particolare attenzione è stata rivolta dal Corpo all’indebita percezione di contributi nazionali o dell’Unione Europea, erogati per il sostegno dell’economia e lo sviluppo del Paese, con l’intento di evitare sviamenti e/o appropriazioni indebite.

Le frodi in danno del bilancio nazionale e comunitario quest’anno individuate ammontano a quasi 2,5 milioni di euro, con 19 persone complessivamente denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Ancora, sono stati intensificati i controlli in materia di “reddito di cittadinanza”. La Guardia di Finanza ha sviluppato uno specifico dispositivo volto ad intercettare i casi di illecita apprensione del beneficio. Gli interventi eseguiti hanno consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria 406 soggetti, quantificando in oltre 3,3 milioni di euro i contributi indebitamente percepiti.

Significativa, in particolare, l’attività del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti dei condannati per associazione mafiosa e dei loro familiari, 6 dei quali ricevevano il reddito di cittadinanza sulla base di autocertificazioni false.

Sempre nella prospettiva del corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle fasce più deboli della popolazione, è da intendersi la collaborazione della Guardia di Finanza con 40 dei Comuni della provincia che hanno erogato i cd. “buoni spesa” alle famiglie. In proposito, sono state controllate oltre 3.000 istanze, riscontrando circa l’11% di irregolarità.

Nell’ambito dei piani operativi finalizzati alla tutela della regolarità della spesa previdenziale e sanitaria, i reparti hanno portato a termine, in totale, 37 interventi, segnalando all’Autorità giudiziaria 25 persone. Le frodi scoperte ammontano ad oltre 200 mila euro.

Per i reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono state denunciate in tutto 158 persone.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha, in particolare, eseguito la misura cautelare nei confronti del Sindaco di Eboli (agli arresti domiciliari) e di quattro funzionari dei Comuni di Eboli e Cava de’ Tirreni (interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi), per ipotesi di corruzione, abuso di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, gravi irregolarità nello svolgimento di due procedure concorsuali.

Infine, i controlli volti ad accertare responsabilità amministrative di dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, hanno portato a denunciare 68 soggetti, per un complessivo danno erariale presunto di oltre 2 milioni di euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria, l’attività investigativa ha portato allo sviluppo di 22 accertamenti patrimoniali, nei confronti di 270 soggetti (157 persone fisiche e 113 persone giuridiche). Sono state così avanzate proposte di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 90 milioni di euro, con provvedimenti eseguiti per oltre 14,8 milioni di euro.

Tali misure ablative ricomprendono l’esecuzione, ai sensi del Codice Antimafia, di sequestri di beni per oltre 13 milioni di euro, conseguenti allo svolgimento di accertamenti nei confronti di soggetti connotati dalla c.d. “pericolosità economico-finanziaria”, ovvero coloro che, per la condotta ed il tenore di vita manifestata, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con proventi derivanti da ogni genere di attività delittuosa.

Insieme a Polizia di Stato e Carabinieri, sono stati inoltre eseguiti 2.095 accertamenti su richiesta del Prefetto, la maggior parte dei quali funzionali al rilascio della documentazione “antimafia”.

Per la repressione del riciclaggio dei capitali illeciti, sono state sviluppate 387 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 110 persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, 14 delle quali sono state tratte in arresto. Contestualmente, sono stati effettuati sequestri su ordine della magistratura per oltre 6 milioni di euro.

Non meno importanti le attività del Corpo a tutela dei consumatori, rivolte al contrasto dei fenomeni della contraffazione di marchi registrati, dell’inosservanza della normativa sul diritto d’autore, dell’irregolare indicazione dell’origine e della qualità delle merci importate, delle false attestazioni circa la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti.

In tali ambiti (la lotta alla contraffazione, la tutela del “made in Italy” e della sicurezza dei prodotti, la tutela del diritto d’autore), i controlli effettuati sono stati 229 ed hanno portato alla segnalazione di 152 soggetti, con circa 1,7 milioni di articoli sequestrati.

Nel complessivo sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i reparti del Corpo hanno inoltre proceduto all’approfondimento di ben 870 segnalazioni di operazioni sospette, appositamente delegate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

In proposito, è da sottolineare l’operazione conclusa nel porto cittadino con il sequestro di oltre mezzo milione di mascherine non a norma, in collaborazione con i funzionari del locale Ufficio delle Dogane, così come gli interventi eseguiti in occasione del Carnevale, che hanno portato al sequestro di oltre 110.000 articoli vari.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

In tale ambito, 13.809 pattuglie sono state impegnate nel controllo del territorio, con 48.564 automezzi ispezionati e 62.318 soggetti identificati.

L’assidua presenza su strada ha permesso, tra l’altro, di sequestrare oltre 64 chilogrammi di droga (di questi, oltre 60 di cocaina), con la verbalizzazione di 357 soggetti, 224 dei quali sono stati segnalati al Prefetto, mentre i restanti 133 sono stati denunciati all’A.G. (15 quelli tratti in arresto).

L’operazione “Ilio” del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale (2 in carcere e 7 ai domiciliari), nei confronti di 9 soggetti indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione di armi ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’impegno concorsuale del Corpo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è stato confermato pure nell’applicazione delle direttive anti-COVID del Ministero dell’Interno e della Regione Campania, nonché nell’occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi di rilievo, mediante l’impiego dei militari specializzati (i cd. “baschi verdi”).