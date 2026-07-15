25 anni dal G8 di Genova, ad Avionica due giornate dedicate a memoria, confronto e formazione politica

A 25 anni dalle giornate del G8 di Genova del 2001, Avionica ospiterà il 19 e 20 luglio un’iniziativa dedicata alla memoria, all’analisi politica e al confronto collettivo. L’evento nasce con l’obiettivo di riflettere sull’eredità di quei giorni, considerati dagli organizzatori un momento cruciale nella storia dei movimenti sociali italiani, e di “mettere in relazione le vicende del passato con le sfide del presente”.

Secondo gli organizzatori, “il ricordo di Genova non rappresenta soltanto una commemorazione storica, ma uno strumento per comprendere le dinamiche contemporanee del potere e delle mobilitazioni sociali. Al centro dell’iniziativa vi è la convinzione che molte delle questioni emerse durante il G8 siano ancora oggi attuali e meritino un approfondimento collettivo”.

Il programma prenderà il via venerdì 19 luglio alle 17:30 con la realizzazione di uno striscione dedicato alla memoria di Carlo Giuliani, il manifestante ucciso durante gli scontri del G8. A seguire è previsto un momento introduttivo per ripercorrere il significato di quelle giornate.

Sabato 20 luglio, sempre a partire dalle 17:30, si terrà invece un incontro di approfondimento con testimonianze dirette di persone che hanno vissuto gli eventi del 2001. Tra gli ospiti annunciati figurano Massimo Zaccaria, Rino De Vinco, Don Vitaliano Della Sala e Andrea D’Alessandro, che offriranno il proprio contributo per ricostruire i fatti e condividere riflessioni maturate nel corso degli anni. La seconda parte della giornata sarà dedicata a un workshop partecipativo sul tema dell’attualità del G8 e delle sue ricadute sul territorio. Attraverso un percorso laboratoriale, i partecipanti saranno invitati a confrontarsi su come le dinamiche di potere, le forme di conflitto e le pratiche di partecipazione emerse allora possano essere lette alla luce delle realtà locali e delle mobilitazioni contemporanee.