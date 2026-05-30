2 giugno, Avellino celebra gli 80 anni della Repubblica italiana

In occasione dell’80º anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Prefettura di Avellino promuove nel Capoluogo, il prossimo 2 giugno, una giornata di iniziative pensata per coinvolgere l’intera comunità irpina in un grande momento di condivisione civile e partecipazione.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 con la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in via Matteotti. Seguiranno lo schieramento del reparto di formazione per gli onori, la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Ad accompagnare i momenti solenni sarà il contributo musicale di alcuni studenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

Dalle ore 10:30, lungo Corso Vittorio Emanuele, cittadini e visitatori potranno visitare la mostra statica curata dal 232º Reggimento Trasmissioni di Avellino e dalle Forze dell’Ordine, con esposizioni, mezzi e attività dimostrative dedicate al mondo delle istituzioni e della sicurezza.

Le iniziative proseguiranno alle ore 18:30 in Piazza Libertà con un evento organizzato dalla Prefettura di Avellino in collaborazione con la Provincia di Avellino e la Fondazione Sistema Irpinia. Protagonista della serata sarà Enrico Ruggeri, in concerto per un appuntamento aperto alla cittadinanza.

Al termine dell’esibizione è prevista la trasmissione su led wall dell’evento in diretta promosso dalla Presidenza della Repubblica “I volti della Repubblica”, al fine di consentire alla cittadinanza di partecipare simbolicamente alla celebrazione nazionale ripercorrendo la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco, allestito in una Piazza del Quirinale.

“L’80º anniversario della Repubblica rappresenta una ricorrenza di straordinario valore simbolico per il nostro Paese”, dichiara il Prefetto di Avellino. “Abbiamo voluto costruire una giornata che fosse non soltanto una cerimonia istituzionale, ma soprattutto un’occasione di partecipazione collettiva, capace di coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e cittadini. La Festa della Repubblica è il patrimonio comune di tutti gli italiani e richiama i valori di democrazia, unità e coesione che continuano a guidare il nostro Paese”.