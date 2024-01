17enne aggredita al ritorno da scuola da un uomo a volto coperto

Forino – Era appena scesa dal pullman di ritorno da scuola, erano le 14 circa, quando è stata afferrata alle spalle. Sono stati minuti terribili quelli vissuti da una 17enne di Forino che, qualche giorno fa, al ritorno da scuola, è rimasta vittima di un’aggressione.

Tutta la vicenda è al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione, dove è stata sporta regolare denuncia. La studentessa era arrivata da Salerno a Forino con il bus che ogni giorno usa per raggiungere la città. Stava facendo rientro a casa quando è stata aggredita alle spalle da una persona sbucata da dietro un muro nei pressi della Villa Comunale di Forino.

Dal racconto della ragazza l’uomo aveva il volto coperto e dei guanti ma molto probabilmente era armato anche di un coltello o comunque di qualcosa di tagliente perchè la 17enne è rimasta ferita su un fianco. É però riuscita a divincolarsi e a fuggire. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori che l’hanno subito portata al Pronto Soccorso del Moscati dove le è stata somministrata un’antitetanica e medicato la ferita.

Per fortuna lei sta bene, non ha riportato gravi conseguenze ma, ovviamente, è rimasta molto turbata e spaventata dall’accaduto. Sembrerebbe, inoltre, che le sia già successo un episodio simile ma a Salerno dove studia. A Forino adesso c’è allarme, si teme che ci possa essere un molestatore in giro. Il tam tam è subito partito attraverso un gruppo Facebook dove sono state pubblicate anche le foto delle ferite riportate dalla ragazza.

Tra l’altro tutto è avvenuto in pieno giorno ma sembra che nessuno abbia assistito alla scena. Intanto le indagini dei Carabinieri sono già partite anche verificando eventuali telecamere attive nella zona dove è avvenuta l’aggressione.