“11 maggio 1860”, la presentazione del libro di Luigi Mascilli Migliorini al Carcere Borbonico

Martedì 20 maggio, alle ore 17.00 presso la Sala Blu del Museo Irpino al Carcere Borbonico, ci sarà la presentazione del volume “11 maggio 1860” di Luigi Mascilli Migliorini, dedicata allo sbarco dei Mille a Marsala e organizzata dal Comitato ISRI di Avellino.

Sarà presente l’autore, professore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e accademico dei Lincei, che dialogherà con i relatori Claudio Spagnuolo, membro del Consiglio Direttivo del Comitato ISRI di Avellino, e Viviana Mellone, docente dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Luigi Mascilli Migliorini è uno storico di fama internazionale. Membro dell’Accademia dei Lincei, insegna Storia moderna e Modern Global History all’Università L’Orientale di Napoli. Studioso dell’età napoleonica e della Restaurazione in Europa, dirige la Rivista italiana di studi napoleonici. Le sue recenti numerose pubblicazioni: Metternich. L’artefice dell’Europa nata dal Congresso di Vienna (2014); 500 giorni. Napoleone dall’Elba a Sant’Elena (2016); Storia del mondo. Dall’anno 1000 ai giorni nostri (con F. Canale Cama e A. Feniello, 2019); L’età moderna. Una storia globale (2020); Napoleone (2021).

Viviana Mellone è dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea (Università di Napoli L’Orientale). I suoi studi sono rivolti alla storia politica del Mezzogiorno preunitario, prediligendo i movimenti rivoluzionari e le strategie repressive. Ai democratici meridionali e alla loro mobilitazione nella capitale durante il 1848 con il suo lavoro di ricerca Napoli

1848. Il movimento radicale e la rivoluzione.

Claudio Spagnuolo, membro del Consiglio Direttivo del Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e docente di lettere presso la Scuola Secondaria, è dottore di ricerca in Storia dell’Europa dall’età antica all’età contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata con studi dedicati al discorso politico.