11 gennaio 1925 – 11 gennaio 2025: cento anni dalla nascita di Antonio Ammaturo

Ricorrono oggi i 100 anni dalla nascita di Antonio Ammaturo e vogliamo che questa sia una occasione di festa, più che di commemorazione.

Lo si legge da una nota di Libera, l’associazione nata con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata.

È un’occasione di festa perché è incredibile come il suo impegno nella Polizia di Stato, la sua dedizione alle indagini, ma anche tratti caratteriali più personali, come la sua affezione per la comunità di Contrada, continuino ad essere ancora oggi una fonte di ispirazione e un modello da seguire.

Proprio mossi dalla consapevolezza del valore di questa storia non possiamo dimenticare che la morte di Antonio Ammaturo, insieme all’agente scelto Pasquale Paola, per mano delle Brigate Rosse (e non solo), resta una pagina nera della Repubblica e che le responsabilità non sono state accertate nella loro interezza. Insieme alla famiglia continuiamo a chiedere l’individuazione dei mandanti, nel nome della Verità e della Giustizia.

Il 25 gennaio cercheremo di dare memoria dal vivo, insieme agli abitanti di Contrada, all’amministrazione comunale e alla famiglia Ammaturo, a cui va come sempre tutto il nostro sostegno e la nostra gratitudine per il loro impegno.