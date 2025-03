10eLotto: vincita da 50mila euro a Teora

Come riporta Agipronews, la vincita più alta al 10eLotto, nell’ultimo concorso di giovedì 27 marzo, è stata centrata a Teora: 50mila euro grazie a un “7” Oro, realizzato in un punto vendita di Via Nazionale. Il fortunato vincitore ha puntato 30 euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti.

La Campania, anche in quest’ultima estrazione, risulta tra le regioni più fortunate avendo fatto registrare la vincita più alta al 10eLotto. Anche a Sala Consilina, in provincia di Salerno, un anonimo scommettitore ha vinto, con un terno, 10.516 euro sulla ruota di Bari.

La redazione di IrpiniaNews ricorda che il gioco d’azzardo può causare dipendenza e ne consiglia un uso responsabile.