Colpo da 30mila euro a Cesinali, in provincia di Avellino, nel concorso del 10eLotto di sabato 8 marzo 2025. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata grazie a un 8 Oro in un punto vendita di Via Turci. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro, per un totale di 779,7 milioni di euro da inizio 2025.