A 100 anni muore di Covid, lutto a Guardia Lombardi. L’uomo è deceduto questa mattina nell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, dove era ricoverato nel reparto di Medicina Covid.

Ad oggi, presso la struttura ospedaliera del Tricolle, sono ricoverati 28 pazienti, di cui: 3 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 4 in Terapia Intensiva, 11 Medicina Covid.