10 Giochi di Slot Machine Online ad Alto RTP

L’RTP di un gioco è l’opposto del suo margine della casa. Ogni slot ha un proprio valore di RTP e, anche se non influisce in modo significativo sulle tue prestazioni personali, la maggior parte dei giocatori preferisce avere questo valore il più alto possibile. In questo articolo, faremo una breve panoramica dei migliori giochi di slot machine online a pagamento dei più famosi fornitori di software.

Kings of Chicago, 97,80%

Questa slot di NetEnt presenta un concetto estremamente interessante e raro. Invece di abbinare gli stessi simboli su una linea di pagamento, dovrai cercare di trovare combinazioni di poker. Al posto dei vari simboli della slot, il gioco presenta carte da gioco e la griglia 3×5 con solo cinque linee di pagamento supporta l’idea.

Ogni combinazione ha un tasso di vincita diverso, quindi sarai ben ricompensato se ne troverai una rara. L’aspetto migliore di questa slot è che ha anche un valore RTP di altissimo livello, pari al 97,80%, che la rende adatta alla macinazione.

Blood Suckers, 98,00%

A differenza del gioco precedente, questa slot machine online di NetEnt ha un approccio classico. In questo gioco a tema vampiresco uscito nel 2009, potrai giocare alle slot su cinque rulli e venticinque linee di pagamento diverse. Il margine della casa di gioco è solo del 2%, un valore eccezionale per una slot machine.

Rock on!, 98,00

Questa slot di Rival Gaming è stata pubblicata nel 2016, ma il suo stile visivo le permetterà di rimanere attuale per gli anni a venire. Si tratta di un’altra discreta slot con 5 rulli e 20 linee di pagamento e le sue funzioni aggiuntive sono piuttosto intuitive. Se sei un fan del rock, non puoi perderti questo gioco.

The Catfather, 98,10%

Cosa succede quando si mescola il tema della mafia con i gatti? La risposta più ovvia è The Catfather di Pragmatic Play. La sua grafica è un po’ datata rispetto al 2016, ma il suo valore RTP del 98,10% mantiene il gioco a galla ancora oggi. Il gioco ha una griglia 3×5 con 9 linee di pagamento e presenta alcune meccaniche aggiuntive da esplorare.

Pixies of the Forest 2, 98.80%

Questo titolo di International Game Technology è il sequel di un gioco classico estremamente popolare. Non solo il secondo gioco ha più funzioni aggiuntive e una grafica curata, ma presenta anche un valore RTP di prim’ordine con cui solo pochi giochi di slot machine online possono competere.

Cosmic Quest: Mystery Planets, 98,90%.

Si tratta di un’altra slot di Rival Gaming che può impressionarti per il suo margine di guadagno straordinariamente basso, pari a solo l’1,10%. La slot è stata rilasciata nel 2009, quindi la sua grafica è un po’ arrugginita. Tuttavia, le funzioni aggiuntive come i Giri Gratis, i Jackpot, i Giri Bonus e altre ancora, rendono l’esperienza divertente.

Cinerama, 98,94%

Anche questo titolo di Playtech è stato rilasciato nel 2009 ma, a differenza di Cosmic Quest, non sembra così male al giorno d’oggi, grazie al suo stile visivo. Anche se il gioco in sé è piuttosto elementare e non ha molto di unico da offrire, il suo valore RTP attira ancora i giocatori di tutto il mondo.

Mega Joker, 99,00%

Mega Joker è stato pubblicato da NetEnt nel 2013. Come avrai notato, la maggior parte dei giochi di questa lista sono piuttosto vecchi. Al giorno d’oggi, gli sviluppatori non privilegiano valori di RTP elevati e cercano di attirare i giocatori con altre caratteristiche. Fortunatamente, puoi ancora divertirti con giochi di slot machine online come Mega Joker in molti casinò online.

Ugga Bugga, 99,16%

Pubblicata nel lontano 2006, Ugga Bugga di Playtech rimane ancora oggi una delle slot più pagate. Il suo valore RTP è addirittura superiore a quello di alcuni giochi da tavolo, che spesso sono considerati l’opzione migliore per il grinding.

Goblin’s Cave, 99,32%

Il record assoluto del più alto valore RTP di una slot machine appartiene a Goblin’s Cave, anch’essa sviluppata da Playtech. È stata rilasciata nel 2007 e il gioco in sé è piuttosto elementare, ma gli scommettitori che cercano i margini di guadagno più bassi amano comunque questa slot.