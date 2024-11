1° Trofeo Ohvale MVRace: evento benefico per il dipartimento Fibrosi Cistica dell’AOU Federico II

Sabato 30 novembre 2024, il circuito di Chianche ospiterà il 1° Trofeo Ohvale MVRace, un evento benefico il cui ricavato sarà destinato al Dipartimento di Fibrosi Cistica Neonatale dell’AOU Federico II di Napoli. Una giornata dedicata alla passione per il motociclismo e alla solidarietà, che vedrà la partecipazione di numerosi piloti e appassionati.

Programma della giornata:

• 09:00: Presentazione dei piloti e disbrigo delle pratiche burocratiche;

• 09:30: Briefing pre-gara;

• 10:00: Prove libere;

• 11:00: Qualifiche ufficiali;

• 14:00: Gara.

Al termine della competizione, ci saranno interviste ai piloti nel parco chiuso, seguite dalle premiazioni e da un buffet.

Tra i partecipanti, figurano nomi di spicco nel panorama motoristico come UHU, TAM, BROOMER, MACHETE, RISS, GINEA e FABER, che si sfideranno nelle diverse categorie. Il logo ufficiale dell’evento è stato curato dal designer “Usty,” noto per il suo impegno in iniziative sportive e artistiche.

L’obiettivo dell’evento non è solo celebrare il motociclismo, ma anche sensibilizzare e raccogliere fondi per sostenere le cure e le ricerche sulla fibrosi cistica neonatale. Una causa che unisce il mondo sportivo e sanitario in una giornata all’insegna della solidarietà.

Trofeo che segna l’inizio di una nuova tradizione che potrebbe estendersi nei prossimi anni, coinvolgendo sempre più appassionati e raccogliendo fondi per altre importanti cause sociali.