1° Maggio: Buona Festa dei Lavoratori dai 4700 Vigili del Fuoco in servizio oggi

Oggi, 1° maggio, l’Italia celebra la Festa dei Lavoratori, una giornata simbolo del valore del lavoro, dei diritti conquistati e dell’impegno quotidiano di milioni di persone. In questa ricorrenza, arriva un messaggio speciale da chi, anche oggi, è al servizio del Paese: i Vigili del Fuoco.

Sono 4700 Vigili del Fuoco oggi in servizio su tutto il territorio italiano, pronti a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. Nonostante la giornata di festa, il loro impegno non si ferma.

Buona Festa dei Lavoratori a tutti, e un pensiero speciale ai 4700 Vigili del Fuoco oggi in servizio che vegliano sulla sicurezza della nostra Nazione.