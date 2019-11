VIDEO/ Ladri di noci “beccati” mentre rubano, ecco le immagini

Il proprietario di un’azienda agricola di Ariano Irpino, stanco per i continui furti di noci nei suoi terreni, si è appostato di nascosto e ha ripreso i ladri mentre stavano rubando.

Vi facciamo vedere come hanno reagito le persone sorprese a rubare le noci. In tre giorni sono stati “beccati” molti ladri che agivano da soli o in gruppo. Il titolare dell’azienda agricola ha deciso di intervenire in questo modo perché si è accorto che in breve tempo il suo raccolto è diminuito in modo esponenziale, e che i ladri, dopo essersi impossessati di ingenti quantità delle sue noci, provocandogli pesanti danni economici, spesso le rivendevano in vari mercati irpini.

Servizio di Enzo Costanza.