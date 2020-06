Focolaio Mondragone, De Luca: “740 tamponi, 43 i positivi”. Ringraziamento per Ariano

“La Campania è una regione a contagio zero al netto del focolaio di Mondragone”. Lo precisa nella consueta diretta del venerdì il governatore Vincenzo De Luca che tiene a precisare come i casi di Covid-19 nel comune casertano, su 740 tamponi effettuati, sono 43, di cui 9 in una palazzina dove dimorano senzatetto italiani e altri nelle palazzine dove risiedono cittadini bulgari.

De Luca ricorda ai cittadini che “sono vietate manifestazioni e qualsiasi forma di assembramento. Chi fa agitazione danneggia Mondragone. Bisogna stare tranquilli, altrimenti rischiamo di moltiplicare il contagio. Più si sta tranquilli e meglio è”.

Da questa mattina sono attivi due camper che stanno continuando ad effettuare tamponi ai cittadini dell’area circostante le palazzine. “Gli stessi dipendenti Asl andranno a farli nei negozi” spiega il governatore che assicura: “La Protezione civile garantisce col Banco Alimentare le forniture di beni di prima necessità. Ho fatto convocare anche l’ambasciata bulgara, che fornirà ai residenti delle palazzine informazioni e garantirà il rispetto delle regole. Nessuna discriminazione – aggiunge il presidente -. Ci rapportiamo agli esseri umani e non alle nazionalità”.

Il modello da seguire, secondo il governatore, è quello di Ariano Irpino, dove sono stati effettuati ben 13mila test sierologici: “Sono convinto che andrà bene a Mondragone come è stato per la città del Tricolle. Ci sono tornato qualche giorno fa per la cerimonia in memoria delle vittime. E’ stata una bella manifestazione e li ringrazio nuovamente per come si sono comportati e per come mi hanno accolto. Confermo l’impegno a fare in modo che si stabilisca una Zona Urbana Speciale per Ariano per dare una mano all’economia”.