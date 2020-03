Coronavirus a Giugliano, Micillo: ” Versa in buone condizione il paziente ricoverato al Cotugno “

Quattro nuovi casi di Covid-19 in Campania. Tra le città colpite anche Giugliano, città dell’on. Salvatore Micillo, componente della Commissione Ambiente e già sottosegretario all’ambiente.

«Ho parlato con il Commissario Prefettizio di Giugliano, dottor Cimmino, e con il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, dottor D’Amore, riguardo il cittadino giuglianese contagiato dal Covid-19 (Coronavirus). Vi informo che il paziente è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli e versa in buone condizioni» – così ha esordito l’On. Salvatore Micillo del Movimento 5 Stelle rassicurando la città ed ha proseguito: «La famiglia è in isolamento domiciliare in via precauzionale e, ovviamente, sono state messe in atto tutte le procedure del caso. L’attenzione resta alta e seguiremo tutti i passaggi da vicino, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti. Invito tutti a mantenere alto il senso civico e di responsabilità – ha concluso Micillo – confidando sempre nelle Istituzioni, ricordando di attuare le linee guida del Ministero diffuse in queste settimane».