Zungoli, auto contro un muretto: muore un quarantacinquenne, choc in paese

ZUNGOLI- Tragedia nella notte in localita’ Piano dell’Olmo, tra Anzano di Puglia, Vallesaccarda, Scampitella e San Sossio Baronia. Nell’impatto, come riporta Ottopagine ha perso la vita Marco della Vista, quando per cause in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo, si è schiantato violentemente contro un muretto. Uno schianto terribile che non gli ha dato scampo. Quando è arrivato sul posto un equipaggio dello Stie 118, dopo meno di cinque minuti a seguito di una segnalazione non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Ariano Irpino, insieme al nucleo radiomobile e i vigili del fuoco di Grottaminarda. La salma su disposizione della magistratura, trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi per i relativi accertamenti medico legali.