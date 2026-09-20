Ztl, Protezione Civile ed edilizia: quattro interrogazioni di Guerriero a sindaco e giunta

AVELLINO- Quattro interrogazioni su edilizia pubblica, protezione civile, sicurezza stradale e mobilità urbana presentate dal consigliere comunale del gruppo “W la Liberta’ ” Diego Guerriero “per proporre soluzioni risolvere criticità ed essere a servizio della città anche da

consigliere di opposizione. La città ha bisogno di rialzarsi”. Perche’, sottolinea il consigliere comunale: si puo’ governare anche da opposizione. Temi che, per l’esponente della minoranza consiliare “chiamano l’Amministrazione a un’assunzione di responsabilità su temi cruciali: edilizia pubblica, protezione civile, sicurezza stradale e mobilità urbana”, perché “Avellino deve risplendere e serve trasparenza, programmazione e rispetto per i cittadini”.

PROGRAMMA DI SOSTITUZIONE EDILIZIA “Vent’anni di lavori, operiamo per risolvere i problemi?”. E’ quello che si chiede Guerriero, sollecitando un quadro riepilogativo aggiornato sul Programma di Sostituzione Edilizia, attivo da due decenni. “Non è tollerabile che il Consiglio e la cittàs non sappiano a che punto siamo, quanto si è speso quando finiranno i lavori. L’emergenza abitativa è un tema centrale.” II consigliere chiede cronoprogrammi, costi aggiornati dati sulle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi: “informare, è un dovere.

PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE

“La sicurezza dei ragazzi non può essere un tema marginale”. Guerriero sollecita la diffusione del Piano di Protezione Civile nelle scuole: “In altre città queste attività sono la normalità. La sicurezza si costruisce con la formazione, non con le dichiarazioni.” Chiede incontri, materiale divulgativo, simulazioni un calendario annuale: “La prevenzione è e una politica seria, non un adempimento burocratico”

SCAVI E MANUTENZIONE FONDI PRIVATI “Strade dissestate e vegetazione invadente. Servono regolamenti, non promesse. Guerriero punta il dito contro l’ assenza di regolamenti che disciplinino gli scavi dei gestori di servizi e la manutenzione dei fondi privati lungo le strade comunali, le norme a carattere generale non hanno garantito controllo, il Comune deve agire ed imporre regole chiare. “Ogni giorno i cittadini percorrono strade rattoppate, avvallate, pericolose. E ora di imporre regole chiare: ripristini integrali, materiali certificati, collaudi e penali. Sulla manutenzione dei fondi privati: “La sicurezza non può dipendere dalla buona volontà dei singoli. Serve un regolamento con obblighi e sanzioni. La Giunta deve portarlo in Consiglio entro una data precisa”

ZTL: “Dati assenti, monitoraggi inesistenti. Così non si governa la mobilità”

Guerriero chiede trasparenza totale sulle Zone a Traffico Limitato: motivazioni tecniche, report sui flussi, numero delle sanzioni, introiti e costi dei sistemi di controllo. “Le ZTL non possono essere un bancomat né un dogma. Senza dati non si può valutare lefficacia né l’ impatto sulle attività commerciali e sulla vita dei cittadini. E aggiunge: “E’ necessario sapere come vengono spesi i proventi delle sanzioni, La città ha diritto a risposte, non a scatole chiuse” .