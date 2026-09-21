Womenlens, parte da Grottaminarda il progetto Erasmis+ per giovani irpini

Grottaminarda (AV) – Guardare il proprio territorio da una prospettiva diversa, riconoscere e superare gli stereotipi, acquisire nuove competenze e trasformare le proprie idee in proposte concrete.Sono questi alcuni degli obiettivi di WomenLens, il nuovo progetto Erasmus+ promosso da Cripta Maynarda e Hō-ō LAB e rivolto ai giovani residenti o domiciliati nella provincia di Avellino.

WomenLens nasce per creare uno spazio nel quale i giovani possano confrontarsi liberamente su uguaglianza di genere, autodeterminazione, opportunità, partecipazione e futuro, partendo dalla realtà che vivono ogni giorno. Non un ciclo di lezioni tradizionali, ma un percorso attivo, partecipativo ed esperienziale: laboratori, debate, problem solving, analisi dei media e dei social network, storytelling e momenti di confronto saranno utilizzati per mettere in discussione stereotipi e pregiudizi e sviluppare maggiore consapevolezza.

Uno degli aspetti centrali di WomenLens sarà proprio il protagonismo dei partecipanti. I giovani saranno chiamati a osservare e analizzare la realtà della provincia di Avellino, individuare criticità e opportunità, conoscere le risorse già presenti e costruire nuove connessioni con scuole, servizi, associazioni e istituzioni.

Il percorso affronterà anche temi legati all’empowerment, all’autoefficacia e alle scelte formative e professionali, con particolare attenzione agli ostacoli e agli stereotipi che ancora oggi possono condizionare le aspirazioni e le opportunità delle ragazze.

L’obiettivo è arrivare alla costruzione di idee e proposte concrete elaborate direttamente dai partecipanti, lasciando al territorio anche un risultato tangibile del lavoro svolto.

Il percorso prenderà ufficialmente il via domenica 27 settembre 2026 presso Hō-ō LAB – Via Valle 55, Grottaminarda (AV).

Il primo incontro sarà l’occasione per conoscere il progetto, incontrare il gruppo e iniziare a costruire insieme il percorso WomenLens.

La partecipazione è gratuita e non sono richieste competenze o qualifiche specifiche: il progetto è rivolto a chi ha voglia di mettersi in gioco, confrontarsi con altri giovani e contribuire attivamente alla propria comunità.