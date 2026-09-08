Volturara irpina inaugura il nuovo stadio con i giocatori e il Presidente dell’U.S. Avellino

Volturara Irpina apre le porte del suo nuovo impianto sportivo. Lo Stadio “Marco Cianciulli” viene inaugurato con una giornata pensata per coinvolgere l’intero paese, dai bambini agli anziani, in un percorso che intreccia sport, ricordo e vita di comunità.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con un quadrangolare calcistico in onore di Ulisse Manganaro e Giovanni Di Cristofano, ai quali verranno intitolate le due nuove tribune dell’impianto. Alle 19.30 è in programma la benedizione del nuovo campo sportivo, a cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Marino Sarno e dell’Amministrazione comunale. Interverranno, inoltre, il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, in rappresentanza dell’Ente di Palazzo Caracciolo che è main sponsor del sodalizio sportivo e il Presidente dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino.

Alle 20.00 è atteso l’arrivo della prima Squadra che incontrerà i bambini del territorio in un momento di festa dedicato ai più piccoli e alla loro passione per il calcio. In quell’occasione il Presidente del club biancoverde, D’Agostino, interverrà con un annuncio che riguarda da vicino il rapporto tra Volturara Irpina e la società calcistica, una novità che l’Amministrazione comunale anticipa con soddisfazione e che sarà resa nota nel corso della cerimonia. La serata si chiuderà alle 21.30 con un concerto live aperto a tutta la cittadinanza.

“Questo stadio è un altro passo del percorso che da anni portiamo avanti per Volturara Irpina” – dichiara il sindaco Marino Sarno – “Dopo il centro polivalente di via Serrone, la tendostruttura Risoli di oltre 1200 metri quadrati, il rifacimento delle due palestre comunali, la realizzazione delle Vie Ferrate, uniche in Campania, e i due bellissimi campi di padel, oggi diamo al paese e alle comunità irpine un impianto che guarda al futuro dello sport giovanile e che ci avvicina all’idea di una vera cittadella dello sport. Un luogo dove i ragazzi possano crescere, allenarsi e ritrovarsi insieme. È un investimento sulla comunità, prima ancora che sullo sport.”

“Con l’inaugurazione dello Stadio – chiude Sarno – Volturara Irpina conferma la propria vocazione di borgo che investe sui giovani e sulla propria identità, aprendo una nuova importante pagina della sua storia”.