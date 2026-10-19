“Vivere l’osso d’Italia”: ad Aquilonia un ciclo di incontri per ridare voce e futuro alle Aree Interne

Che cosa significa oggi vivere nelle profondità dell’Appennino? Come possono le cosiddette “Aree Interne” trasformare la propria marginalità in una risorsa vitale per l’intero Paese? A queste domande proverà a rispondere “Vivere l’osso d’Italia”, il ciclo di tre incontri promosso dal Museo Etnografico di Aquilonia (MEDA), in programma il 24 ottobre, il 14 e il 28 novembre.

L’iniziativa, che gode del contributo della Regione Campania e del sostegno del Comune di Aquilonia, nasce in occasione di due ricorrenze fondamentali: gli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica e i 30 anni dalla fondazione del museo. L’obiettivo è comprendere la vicenda delle Aree Interne nel contesto italiano, afferrando il senso di vivere in queste terre “con convinzione e progetto”.

Il primo appuntamento, fissato per sabato 24 ottobre, porta il titolo “Il Paese che resta – le Aree Interne negli 80 anni di storia della Repubblica”. Sul palco del MEDA si alterneranno relatori di alto profilo scientifico come il geografo Federico de Andreis, il public historian Fabrizio Frignani e il giurista Berardino Zoina. A confrontarsi con loro, portando la voce delle istituzioni e analizzando le politiche per il futuro di questi territori, saranno Fausto Picone (presidente della Provincia di Avellino), Rosa Anna Repole (presidente della Città dell’Alta Irpinia e sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi) e Antonio Caputo (sindaco di Aquilonia).

Si proseguirà sabato 14 novembre con “Fondata sulla Terra”, uno zoom sul tema del lavoro dignitoso per i giovani a partire dalla centralità materiale del suolo. L’incontro sarà arricchito dalle testimonianze di giovani “imprenditori di contadinanza” che, tra tradizione e innovazione, stanno rinventando i mestieri di queste terre. La chiusura, sabato 28 novembre, sarà affidata a “Immaginare il margine”, una riflessione multidisciplinare sul senso di abitare questi luoghi e sulle esperienze di resistenza culturale.

«La celebrazione del trentennale del nostro Museo non avrebbe potuto essere fine a se stessa», sottolinea Vito Coppola, presidente del MEDA, ricordando il fondatore Beniamino Tartaglia, di cui quest’anno ricorre il ventennale dalla scomparsa. «Egli stabilì un punto fermo: che il Museo non dovesse essere una vetrina di nostalgie ma un luogo dove guardare sé stessi e la propria storia collettiva per progettare assieme il domani». Un’operazione culturale che ha compattato l’intera comunità, trasformando il MEDA in un vero e proprio presidio sociale e di resistenza culturale nell’Alta Irpinia.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, che vede nel museo il motore di un nuovo modello di sviluppo: «Il nostro futuro va scritto qui, a partire dalle nostre risorse. Questo territorio ha bisogno di una nuova politica che non sia legata esclusivamente ai bandi o ai contributi europei. Servono infrastrutture, servizi, una nuova fiscalità e una struttura imprenditoriale che unisca agricoltura, artigianato e manifattura. Il lavoro culturale è il ‘legante’ per portare innovazione, ricostruire il senso di appartenenza e definire una nuova idea di territorio».

L’evento è realizzato in partnership con il Forum dei Giovani di Aquilonia. Tutte le informazioni sul programma e sulle attività del museo sono disponibili sul sito www.museomeda.it.