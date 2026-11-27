AVELLINO – Tutto pronto al Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino per la visita istituzionale del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio Ferrante, in programma lunedì 30 novembre 2026 alle ore 11.00 presso la sede di Piazza Castello.

Ad accogliere l’esponente del Governo saranno il Presidente Giuliana Franciosa e il Direttore M° Massimo Testa, affiancati dalle massime rappresentanze istituzionali del territorio.

L’incontro nasce come momento di confronto diretto per presentare da vicino l’attività didattica, la produzione artistica e le progettualità strategiche di una delle principali istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale del Mezzogiorno, approfondendone esigenze e linee di sviluppo a beneficio della comunità studentesca e dell’intero territorio irpino.

«Questa visita rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro Conservatorio e verso l’intero comparto AFAM», sottolineano congiuntamente il Presidente Giuliana Franciosa e il Direttore M° Massimo Testa. «Sarà un’opportunità preziosa per condividere il lavoro quotidiano dei nostri docenti e dei nostri studenti e ribadire il ruolo centrale che il “Cimarosa” riveste per la crescita culturale e formativa di Avellino e dell’Irpinia».