MUGNANO DEL CARDINALE- “Virgo Fidelis accompagna i nostri Carabinieri veglia su chi è in servizio, consola chi vive momenti di difficolta’ e proteggi chi rischia la propria vita per gli altri. Dona a tutti il coraggio di essere costruttori di giustizia e di pace”. Si e’ chiusa con questa invocazione alla Vergine l’ omelia di Don Giuseppe Autorino, che nel pomeriggio sotto lo sguardo di Santa Filomena, nel Santuario di Mugnano del Cardinale di cui è rettore, ha celebrato la cerimonia in onore della patrona dell’ Arma dei Carabinieri , la Compagnia di Baiano, che ha scelto la città di Santa Filomena per la solenne ricorrenza. Alla cerimonia erano presenti tutti i sindaci del territorio compreso nella Compagnia guidata dal maggiore Gianfranco Iannelli, un’area che comprende oltre ai comuni del Baianese e del Vallo di Lauro, anche Monteforte Irpino, Forino e Contrada.

LA FEDELTA’ DI MARIA E’ QUELLA DEI CARABINIERI

La fedelta’, e’ la parola chiave di questo giorno che commemora il sacrificio dei militari dell’Arma per onorare il loro giuramento, che Don Giuseppe ha voluto rappresentare nell’atto di fedeltà della stessa Vergine, fino all’ultimo secondo a fianco di chi soffriva, ai piedi della croce sul Golgota. E’ l’immagine che il sacerdote ha offerto nella sua omelia, la fedelta’ che vuol dire credere profondamente nel bene, che può vincere sul male. “La capacita’ di rimanere accanto a chi soffre- ha spiegato Don Giuseppe Autorino- la capacità di non abbandonare la scena di chi e’ in difficolta’ , di non voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie, di continuare a credere che il bene è più forte del male: non lo dice Don Giuseppe o la Chiesa, lo dicono i fatti. Chi apre il cuore a Dio apre il cuore alla fortezza. Mentre voi siete chiamati a custodire le nostre strade, le nostre case, le nostre comunità, chiediamo alla Vergine Fedele di custodire tutti quanti voi e tutte le vostre famiglie”. “E allora -ha aggiunto il Rettore del Santuario di Santa Filomena- che Maria abbia vi accompagni nei vostri passi, illumini le vostre decisioni protegga le vostre famiglie e doni sempre serenità, quella serenità di chi sa di avere servito con onore e coscienza. Che Santa Filomena da questo Santuario, ci ricordi che rappresenta Dio è un bene e non è mai una perdita di tempo.Quando si fa il bene, non si perde mai il tempo”.

IL MAGGIORE IANNELLI: IL VOSTRO QUOTIDIANO SACRIFICIO NON E’ INVISIBILE

Il comandante della Compagnia di Baiano Gianfranco Iannelli ha ringraziato tutti i presenti, a partire dai sindaci, ribadendo l’importanza della sinergia istituzionale, quella che rende più semplice anche il lavoro quotidiano dei militari dell’Arma. Ha anche voluto rivolgere un pensiero ed un saluto affettuoso “a tutti i Carabinieri, di ogni ordine e grado. Vedo ogni giorno, in ogni situazione, anche quella che sembra più semplice, i Carabinieri che in silenzio, con dedizione e discrezione e con piccoli gesti svolgono il loro lavoro con sacrifici che sembrano invisibili, ma vi assicuro sono ben chiari agli occhi di chi sa guardare”. Un pensiero affettuoso ai familiari dei militari caduti, presenti alla cerimonia quelli del brigadiere Attilio Picoco, deceduto in servizio.