“La violenza contro le donne è un fenomeno continuo, strutturale, che attraversa ogni età, ogni classe sociale, ogni città, anche la nostra. Non è solo quella che finisce in cronaca, non è solo il femminicidio. Quella è solo la punta, la parte finale di una storia che è iniziata molto prima e che nessuno ha voluto vedere. La maggior parte della violenza non fa rumore. Non lascia lividi da fotografare. Si costruisce nel tempo, con piccole concessioni, con piccoli silenzi. È un controllo che cresce piano piano, finché sembra normale. È l’idea, ancora radicata, che una donna debba essere in un certo modo per meritare rispetto: non troppo libera, non troppo sicura, non troppo visibile. E se esce da quel recinto, allora “se l’è cercata”. E noi, come generazione, come ragazzi, questa violenza la vediamo tutti i giorni, solo che abbiamo imparato a chiamarla con altri nomi.” Così, in una nota, Francesca Guerriero, Dirigente provinciale di Gioventù Nazionale Avellino e Responsabile del Dipartimento per la tutela delle Vittime di violenza – “La chiamiamo “gelosia” quando un ragazzo controlla il telefono della fidanzata, le chiede dove è, con chi è, le fa mandare la posizione in tempo reale e dice “lo faccio perché ci tengo”. La chiamiamo “scherzo” quando in un gruppo si condivide la foto di una ragazza per riderle dietro, quando si commenta il suo corpo come se fosse un oggetto pubblico, quando un video privato diventa un modo per ricattarla. La chiamiamo “incomprensione” quando una ragazza dice di no e le viene risposto “dai, non fare la difficile”. La chiamiamo “affetto” quando una ragazza smette di uscire con le amiche, per stare sempre con lui, smette di mettersi quello che vuole, smette di essere se stessa, solo per non far arrabbiare lui”. Ed è per questo che, come Dipartimenti di tutela delle Vittime di violenza, di Formazione e Legalità di Gioventù Nazionale Avellino, non vogliamo limitarci a scrivere il solito pensiero. Vogliamo che diventi un impegno concreto, tutti i giorni. Un impegno a non ridere quando può sembrare che ci sia da ridere, a non restare in silenzio quando c’è da parlare, a non girare lo sguardo quando c’è da intervenire. Un impegno a parlare con i nostri coetanei, nelle scuole, nelle piazze delle nostre città e paesi, sui social, non per fare lezione a nessuno, ma per confrontarci davvero, perché il cambiamento non si impone dall’alto, si costruisce tra di noi.

“La violenza sulle donne è una ferita della nostra società, una realtà che non possiamo limitarci a denunciare, ma che dobbiamo imparare a combattere partendo dalle sue radici culturali ed educative sul piano emotivo. Le leggi sono fondamentali, la tutela è indispensabile, ma il vero cambiamento deve nascere dalle coscienze, dalle famiglie e dall’educazione delle nuove generazioni. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi l’arte di saper amare, ma soprattutto quella di saper accettare un NO. Perché non sempre i sentimenti sono reciproci, non sempre un amore dura per sempre e non sempre chi amiamo sceglie di restare. Ed è proprio lì che si misura la grandezza di una persona: nella capacità di accettare un rifiuto senza trasformare il dolore in rabbia, la gelosia in controllo e l’amore in possesso”. – Dichiara Christopher Russo, Responsabile dei Dipartimenti di Formazione e Legalità di Gioventù Nazionale Avellino.