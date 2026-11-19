In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ospedale di Ariano Irpino aderisce alla sesta edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Asl Avellino e Fondazione Onda ETS dal 23 al 27 novembre 2026.

Presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi”, che rientra nel network degli ospedali Bollino Rosa, saranno offerte visite, esami ginecologici, colloqui psicologici e servizi informativi per incoraggiare le donne che vivono situazioni di violenza a chiedere aiuto e avvicinarle alla rete di servizi di accoglienza, protezione e sostegno.

In Italia quasi una donna su tre ha subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Secondo le ultime stime Istat, sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno vissuto almeno un episodio di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni (pari al 31,9%), e il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza psicologica all’interno della coppia. Un fenomeno che attraversa tutte le fasce sociali, i livelli di istruzione e le condizioni economiche, e che rende necessario affiancare agli interventi di assistenza e protezione un impegno sempre più incisivo sul fronte della prevenzione.

In occasione dell’(H) Week saranno offerte:

Consulenze psicologiche

P.O. Ariano Irpino – Piano 2

Ad accesso libero, senza necessità di prenotazione

Lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00

Martedì 24 e giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00

Visite ginecologica, ecografia ed eventuale Pap Test

Ambulatorio di Ginecologia – Piano 4

Lunedì 23 e venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 14:00 alle 18:00

Su prenotazione al numero 0825 877250