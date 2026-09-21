Violenza sessuale su due minorenni: la Procura ottiene l’incidente probatorio

AVELLINO- Ci sarà un incidente probatorio e la testimonianza delle due vittime, dieci e sedici anni, nel procedimento che a luglio ha portato alla misura cautelare in carcere per un sessantenne idraulico della provincia di Avellino accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle due minori straniere. Il Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ha infatti accolto la richiesta del sostituto procuratore Marco Auciello, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e disposto che sarà una psicologa infantile, a cui ha conferito l’incarico nel corso di un’udienza camerale celebrata questa mattina, a verificare la capacità delle due minori di essere sottoposte ad un esame per raccogliere le loro deposizioni su quanto avvenuto. In aula erano presenti le parti. Il sessantenne idraulico presunto violentatore e’ difeso dal penalista Gaetano Aufiero, le due minori sono difese dagli avvocati Maria Beccio e Raffaele Petrillo. Il prossimo 5 novembre la psicologa nominata dal Gip dovrebbe concludere sulla capacità e la modalità di audizione delle due vittime. La vicenda aveva portato a luglio all’esecuzione della misura cautelare nei confronti del sessantenne. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, ha consentito di delineare il quadro indiziario a carico dell’indagato, in relazione a diversi episodi di violenza sessuale.Secondo quanto finora emerso, l’idraulico avrebbe posto in essere le condotte contestate nei confronti delle due minori, presso i loro domicili in occasioni di prestazioni lavorative fornite dall’indagato nell’ambito del proprio settore professionale. Gli accertamenti svolti, basati su attività istruttorie, indagini telematiche e una complessa analisi delle informazioni investigative acquisite, hanno consentito di ricostruire quattro episodi di violenza sessuale in danno di una bambina di dieci anni (verificatisi tra l’estate del 2025 e il periodo pasquale del 2026), nonché un episodio ai danni di una sedicenne (risalente al mese di novembre 2025 e caratterizzato da gravi molestie sessuali).Aerre