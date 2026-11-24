ALTA IRPINIA- Venticinquenne accusato di violenza sessuale nei confronti di una ventenne di un comune dell’ Alta Irpinia. La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’uomo, quello firmato dal pm Chiara Guerriero, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri. Secondo l’accusa, il capo di imputazione dell’avviso firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Chiara Guerriero, l’indagato avrebbe costretto contro la sua volontà una donna, sua ex compagna, a subire atti sessuali, nonostante il suo dissenso. Fatti che sarebbero avvenuti ad aprile scorso. La richiesta di rinvio a giudizio sarà discussa davanti al Gup del Tribunale di Avellino Montone a gennaio.