Quindici anni nel Movimento 5 Stelle, dall’attivismo alla guida del Comune di Avellino, fino all’esperienza in Consiglio regionale della Campania e al ruolo di coordinatore provinciale. Ora Vincenzo Ciampi chiude il capitolo pentastellato e annuncia l’adesione a Più Uno, il nuovo soggetto politico fondato da Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, con l’obiettivo di rafforzare l’area del centrosinistra progressista e riformista.

Una decisione che Ciampi definisce sofferta, ma maturata per ragioni politiche e non personali. Nel lungo messaggio rivolto a cittadini, attivisti e simpatizzanti, l’ex primo cittadino rivendica il percorso compiuto, senza rinnegare gli anni trascorsi nel Movimento, ma denuncia una progressiva perdita di entusiasmo e di condizioni per continuare il proprio impegno.

«Oggi si chiude per me un capitolo importante: ho deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle», scrive, ricordando un’esperienza che per 15 anni è stata la sua casa politica e soprattutto umana, fatta di persone, affetti, speranze, battaglie e valori che, assicura, continuerà a portare con sé.

A pesare sulla scelta, spiega, sono soprattutto tre fattori: la mortificazione del territorio e del consenso, i processi decisionali calati dall’alto e una gestione che definisce «padronale», oltre a quella che considera un’eccessiva subordinazione nei confronti del Partito Democratico.

Il riferimento è in particolare all’Irpinia e ad Avellino, dove, secondo Ciampi, la comunità pentastellata sarebbe stata progressivamente privata di considerazione, coinvolgimento, riconoscimento e rappresentanza, nonostante i risultati elettorali ottenuti.

L’ex sindaco punta il dito sulle recenti elezioni regionali, sostenendo che la comunità 5 Stelle irpina abbia registrato il miglior risultato tra le liste provinciali del Movimento in Campania, senza però ricevere un adeguato riconoscimento politico. Critiche anche alle dinamiche delle amministrative di Avellino, dove, afferma, il candidato più votato della lista e dotato di competenze specifiche sarebbe stato di fatto messo da parte. In entrambe le competizioni, Ciampi sottolinea di aver personalmente contribuito.

La rottura, dunque, viene presentata come il risultato di un progressivo allontanamento da un metodo politico nel quale, a suo giudizio, il confronto e l’ascolto avrebbero lasciato spazio a decisioni assunte altrove, senza un reale coinvolgimento dei territori.

«La mia decisione, quindi, non è una fuga, non è dettata da motivi personali bensì è una scelta politica che nasce dalla constatazione che non ci sono più le condizioni dell’impegno personale», chiarisce, spiegando di non riconoscersi più nell’attuale organizzazione del Movimento.

La nuova sfida con Più Uno

Ciampi guarda ora a Più Uno, il progetto politico promosso da Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Franco Gabrielli, ex capo della Polizia. Una scelta che, nelle sue intenzioni, non rappresenta un abbandono del centrosinistra, ma un nuovo percorso all’interno dello stesso campo politico.

L’ex sindaco di Avellino rivendica infatti la continuità con il progetto del campo largo, nel quale afferma di essersi impegnato negli ultimi anni, individuando nel nuovo soggetto politico una maggiore sintonia sui temi della democrazia, dell’uguaglianza delle opportunità, del merito e delle riforme.

Tra i punti che Ciampi considera centrali nel programma di Più Uno c’è la cosiddetta «radicalità democratica», con l’obiettivo di rimuovere le cause profonde delle disuguaglianze sociali ed economiche e dare piena attuazione all’articolo 3 della Costituzione. Attenzione anche alla riforma fiscale e amministrativa, alla riduzione della pressione fiscale, al sostegno alle imprese e alla semplificazione burocratica, attraverso strumenti come la «precompilata dei diritti».

Un terreno sul quale Ciampi individua una particolare sintonia anche per il proprio percorso professionale: è infatti funzionario tributario dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso ente guidato per lungo tempo da Ruffini. Efficienza della Pubblica Amministrazione, equità fiscale e lotta all’evasione sono temi che, sottolinea, accomunano la sua sensibilità e quella del nuovo progetto politico.

L’addio al Movimento 5 Stelle segna così una nuova fase nel percorso politico di Vincenzo Ciampi, che dopo aver guidato Palazzo di Città e aver ricoperto il ruolo di consigliere regionale, sceglie di ripartire da una nuova formazione. Il legame con Avellino e l’Irpinia, assicura, resta intatto, così come la volontà di continuare a impegnarsi per il territorio.

«Grazie a chi ha camminato al mio fianco fino ad oggi e a chi vorrà condividere questa nuova sfida», conclude. Una separazione che porta con sé il bilancio di quindici anni di militanza, ma anche l’apertura di un nuovo capitolo politico, destinato a misurarsi con gli equilibri del centrosinistra e con il futuro della rappresentanza irpina.