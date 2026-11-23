VILLANOVA DEL BATTISTA- Un trentaseienne trovato senza vita all’interno di un garage in Via Fontana dei Salici a Villanova del Battista. L’uomo, di nazionalità rumena, avrebbe compiuto un gesto estremo, molto probabilmente in preda ad un momento di sconforto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constare il decesso del trentaseienne. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La comunità e’ sotto choc per quanto avvenuto. Tra i primi a raggiungere il luogo dove si e’ consumata la tragedia e’ stato il sindaco di Villanova Ernesto Iorrizzo.
Redazione Irpinia
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