Vigili del Fuoco, soccorso un cane da caccia tra Lauro e Quindici

Nel pomeriggio di ieri domenica 1° novembre 2026, intorno alle ore 15:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in una zona impervia del territorio compreso tra i comuni di Lauro e Quindici, nell’area Beato/Madonna della Neve, per il salvataggio di un cane da caccia disperso durante una battuta venatoria insieme al proprio padrone.

A richiedere l’intervento è stato il proprietario dell’animale, preoccupato per le sorti del proprio cane, chiamato “Orso”.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca, riuscendo a localizzare la posizione dell’animale anche attraverso il sistema di identificazione del microchip.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia del territorio. Il cane era infatti precipitato in un burrone, rimanendo disorientato ed esausto e impossibilitato a fare ritorno autonomamente.

Dopo diverse ore di lavoro, intorno alle ore 17:00, i soccorritori sono riusciti a raggiungere Orso e a recuperarlo in sicurezza.

Fortunatamente, nonostante la disavventura e la stanchezza, il cane è stato trovato in buone condizioni di salute e successivamente riconsegnato al proprio proprietario.

L’intervento si è concluso con un lieto fine, grazie alla professionalità e alla determinazione dei Vigili del Fuoco, ancora una volta impegnati nella tutela e nella salvaguardia della vita, anche quella degli amici a quattro zampe.