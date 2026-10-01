Vigili del Fuoco, il caporeparto Inzolia saluta il Corpo dopo 33 anni in prima linea

Avellino– Dopo oltre trentatré anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Caporeparto Fabrizio Inzolia conclude oggi la propria carriera e lascia il servizio attivo. Era il giugno del 1993 quando Fabrizio Inzolia iniziava il suo percorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un lungo viaggio professionale che lo ha portato a prestare servizio in diversi Comandi: Varese, Firenze, Napoli, Avellino e Salerno, per poi fare ritorno ad Avellino, dove ha concluso la sua carriera. Un percorso costruito negli anni con impegno, professionalità e spirito di servizio, che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità: Caposquadra dal 2012 e Caporeparto dal 2022..Nel corso della sua carriera, Inzolia ha vissuto in prima persona alcuni degli scenari emergenziali più impegnativi che hanno interessato il nostro Paese e il territorio campano.Tra le numerose esperienze operative, l’alluvione in Liguria del 1994, gli eventi alluvionali che colpirono i territori di Quindici e Cervinara, il sisma dell’Aquila e quello che interessò l’Emilia-Romagna. A queste si aggiungono gli interventi nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Campania, dell’emergenza neve e le tante altre calamità e situazioni di soccorso affrontate nel corso degli anni..Una carriera lunga, intensa, fatta di emergenze, sacrifici, responsabilità e soprattutto di servizio agli altri. Una storia professionale che si intreccia con quella di tanti colleghi con i quali Fabrizio ha condiviso turni, interventi, difficoltà e momenti di grande soddisfazione. Oggi, con il suo congedo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta non soltanto un Caporeparto, ma un collega che per oltre tre decenni ha contribuito, con il proprio lavoro, a garantire sicurezza e soccorso alle comunità servite dal Corpo. A nome del Comando e di tutto il personale, va a Fabrizio Inzolia un sentito ringraziamento per il servizio prestato, per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua lunga carriera..Si chiude così un importante capitolo professionale, ma se ne apre uno nuovo, da vivere con la serenità e la libertà che accompagnano questo particolare momento della vita.

Dal Comando Provinciale di Avellino il messaggio: “A Fabrizio Inzolia l’augurio più sincero di ogni bene, di tanta serenità e di nuove soddisfazioni.Grazie Fabrizio, per questi 33 anni al servizio degli altri.Buona pensione e buona nuova vita!”